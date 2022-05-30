Хакеры опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»

В Интернет попали списки курьеров служб доставки Delivery Club и «Яндекс.Еда». Об этом сообщили исследователи сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI в своем Telegram-канале.

По данным канала, в сеть попали порядка 1,2 миллиона фамилий, телефонов и адресов. Delivery Club проверит возможную утечку данных о курьерах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Это не первый случай, когда конфиденциальные данные служб доставки оказываются в открытом доступе. В частности, 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие данные. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, включая ФИО и адреса. В компании заявили, что карта была скомпонована из нескольких разных баз данных.

На этом история не завершилась. 18 мая в интернете появился обновленный сайт с данными клиентов доставки. Однако теперь там были указаны не только фамилии и адреса, но и информация из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.

20 мая в Delivery Club сообщили об утечке данных о заказах своих пользователей. При этом там подчеркнули, что злоумышленники на получили доступ к банковским реквизитам. В компании заявили о намерении провести дополнительный аудит внутренних систем.