Хакеры начали массово регистрировать фейковые домены известных брендов перед распродажами

В преддверии осенних распродаж активизировались хакеры. Они начали массово регистрировать поддельные сайты известных брендов. Разницу в названиях можно и не заметить.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу блока специальных сервисов Infosecurity Сергея Трухачева, фейковые домены привязаны к серверу, который находится в Белизе.

«Только 20 октября сервис выявления угроз Ethic зафиксировал появление 192 таких доменных имен. <…> Скорее всего, скоро владелец доменов начнет монетизировать их: например, использовать для накрутки сетевого трафика, фишинговых рассылок или создания полноценных фишинговых сайтов», — приводит издание слова Трухачева.

Как рассказал сооснователь компании BrandMonitor Кирилл Кириллов, заблокировать такие сайты невозможно, так как серверы находятся в других государствах — для этого просто нет технической возможности. Борьбу с фальшивыми доменами ведут при помощи внешних партнеров.

Ранее стало известно, что хакеры в 2020-м стали красть деньги со счетов россиян в два раза чаще, а ЦБ РФ зафиксировал рост числа хакерских атак. Об этом пишут «Известия».