Хакеры из Killnet заблокировали сайт литовской энергетической компании ESO

Хакеры из группировки Killnet заблокировали сайт литовской энергетической компании ESO. Информацию об этом они опубликовали в своем Telegram.

«Сетевая инфраструктура литовской компании ESO подверглась блокировке 100% всей экосистемы», — говорится в сообщении Killnet.

Там же хакеры напомнили о том, что ESO занимается распределением электроэнергии и газа в Литве. Она является членом Литовской национальной ассоциации электроэнергетики и контролируется государственной группой энергетических компаний Lietuvos Energija, которой принадлежит 94,98% акций.

Это уже не первый выпад Killnet в сторону Литвы. В конце июня группировка заблокировала 70% сетевой инфраструктуры страны. Это стало ответом на грузовую железнодорожную блокаду Калининградской области.

Помимо этого, Killnet устроили DDoS-атаку на сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Ведомство несколько часов пыталось как-то противостоять этому, сменило провайдера, но результата это не принесло. В итоге сайт вернулся к изначальному поставщику.