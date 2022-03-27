Хакеры из Anonymous за несколько дней не смогли взломать сайт и приложение «Бургер Кинга»

«Бургер Кинг» посмеялся над хакерами из Anonymous, которые уже несколько дней пытаются взломать сайт и мобильное приложение сети. Обращение к неудачливым взломщикам появилось в сообществе «BURGER KING® Russia» во «ВКонтакте».

В сети заметили, что они «не политики», а просто делают бургеры. От взлома их сайта и приложения «вряд ли кому-то станет лучше».

Представители бургерной издевательски посоветовали хакерам «успокоится и идти делать уроки».

«Если бы вы хотели по-настоящему нам насолить, вы бы придумали, как вернуть Мак в Россию», — пошутили в «Бургер Кинге» — и отметили, что это взломщикам точно не по силам.

Anonymous в конце февраля начали атаку на ведущие российские СМИ после начала спецоперации на Украине. Эксперт кибербезопасности Сергей Вакулин отметил, что это была «не просто DDoS-атака» с целью вывести из строя оборудования», а, возможно, настоящая хакерская атака «при помощи найденной уязвимости».

В конце марта хакеры сообщили о взломе базы Центробанка России и опубликовали якобы полученные данные. В ЦБ факт взлома опровергли.