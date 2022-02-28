Хакеры группы Anonymous взломали ряд сайтов российских СМИ

Группировка компьютерных взломщиков Anonymous предприняла попытки взлома ряда сайтов российских СМИ. Информацию об этом подтвердили главные редакторы некоторых изданий.

В их число вошли «Коммерсант», «Известия», Buro 24/7, Forbes, «Такие Дела», РБК, ТАСС, PeopleTalk, «Фонтанка», «Мел», «Право.ru». Это список тех изданий, технические проблемы которых удалось обнаружить.

Anonymous ранее объявил кибервойну России.

Три дня назад испытывали трудности в работе сайты Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. При этом сайт Кремля аналогичной атаке не подвергался.

Кроме того, эксперты сообщали, что в четверг сбой произошел в работе целого ряда сайтов и приложений в России, в числе которых «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», «Ростелеком», Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф банк и «Википедия». По мнению специалистов, причиной сбоев мог стать резкий скачок трафика.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали ранее в Гомельской области Белоруссии.