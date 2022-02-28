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    28 февраля 2022, 15:28

    Хакеры группы Anonymous взломали ряд сайтов российских СМИ

    Telegram-канал «Москвач»: хакеры группы Anonymous взломали ряд сайтов российских СМИ

    Максим Зинкин

    Группировка компьютерных взломщиков Anonymous предприняла попытки взлома ряда сайтов российских СМИ. Информацию об этом подтвердили главные редакторы некоторых изданий.

    Хакеры группы Anonymous взломали ряд сайтов российских СМИ

    В их число вошли «Коммерсант», «Известия», Buro 24/7, Forbes, «Такие Дела», РБК, ТАСС, PeopleTalk, «Фонтанка», «Мел», «Право.ru». Это список тех изданий, технические проблемы которых удалось обнаружить.

    Anonymous ранее объявил кибервойну России.

    Три дня назад испытывали трудности в работе сайты Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. При этом сайт Кремля аналогичной атаке не подвергался.

    Кроме того, эксперты сообщали, что в четверг сбой произошел в работе целого ряда сайтов и приложений в России, в числе которых «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», «Ростелеком», Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф банк и «Википедия». По мнению специалистов, причиной сбоев мог стать резкий скачок трафика.

    Переговоры между Россией и Украиной стартовали ранее в Гомельской области Белоруссии.