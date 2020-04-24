Хакеры атаковали сайт РИА ФАН

«Наши технические специалисты убеждены, что приостановка работы сайта — не обычный технический сбой. По всем признакам речь идет о целенаправленной хакерской атаке», — заявили сотрудники редакции.

Они выразили надежду, что в ближайшее время все угрозы удастся нейтрализовать, а сайт заработает полноценно.