Хакеры атаковали сайт РИА ФАН
Сайт РИА ФАН примерно с 17:00 стал работать со сбоями, а затем и вовсе отключился. Сейчас специалисты восстанавливают доступ к порталу. Админка и серверы не пострадали.
«Наши технические специалисты убеждены, что приостановка работы сайта — не обычный технический сбой. По всем признакам речь идет о целенаправленной хакерской атаке», — заявили сотрудники редакции.
Они выразили надежду, что в ближайшее время все угрозы удастся нейтрализовать, а сайт заработает полноценно.