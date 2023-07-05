Общество 05 июля 2023, 11:39 Хакеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД РЖД сообщила о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение РИА «Новости»

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Группа хакеров провела атаку на сайт и мобильное приложение РЖД. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наше мобильное приложение и сайт подвергли массированной хакерской атаке. Мы стараемся восстановить их работу как можно быстрее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — отметили в компании.

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Пресс-служба РЖД подчеркнула, что кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме, продажа билетов идет без изменений.

В 2019 году один из пользователей портал «Хабр» сообщил, что взломал за 20 минут Wi-Fi в поезде «Сапсан». По его словам, он получил данные пассажиров в составе, а также из прошлых рейсов.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от хакерских программ. Пользователям посоветовали проводить регулярную проверку персонального компьютера для предупреждения атак вирусов.