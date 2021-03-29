Хакерские атаки на магазины выросли на 77%

Количество хакерских атак на интернет-магазины и ретейлеров в конце 2020 года увеличилось на 77% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это абсолютный максимум за последние два года.

Статистику привели исследователи Positive Technologies. Она оказалась в распоряжении «Известий». С показателями международной компании согласны эксперты «Лаборатории Касперского», «СерчИнформс» и «Ростелекома-Солар».

Чаще всего хакеры похищали данные платежных карт, персональную и учетную информацию. Злоумышленники воровали сведения, которые являлись коммерческой тайной, медицинскую информацию и клиентские базы данных. Хакерам также был интересны бонусные баллы, которые интернет-магазины начисляли людям в рамках программы лояльности.

«Их могли красть из личных кабинетов пользователей или же злоумышленники создавали множество новых фейковых аккаунтов, получали за них приветственные бонусы, а потом тратили их на реальные покупки», — рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов

Аналитик Positive Technologies считает, что всплеск хакерских атак на сферу торговли произошел из-за огромного количества распродаж и праздничных дней в прошлом году. К тому же многие компании во время пандемии перешли на онлайн-продажи. Из-за быстрого перехода и отсутствия опыта не все задумывались о безопасности клиентских данных.