Общество 24 ноября 2022, 12:43 Хакер Ваулин рассказал, как не нарваться на мошенников в «черную пятницу» Хакер Вакулин: у поддельного сайта другое доменное имя

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Специалист по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин рассказал, как не нарваться на мошенников на сайтах во время «черной пятницы». Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

По словам специалиста, мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов с аналогичным дизайном. Распознать, что сайт принадлежит злоумышленнику, можно по доменному имени в адресной строке.

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«Поддельный сайт ничем не будет отличаться от основы по дизайну и функционалу, за исключением некоторых моментов, например, ряд скриптов не будут подгружаться правильно — нельзя будет сменить язык и прочее», — сообщил Вакулин.

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В названии фишингового сайта могут быть дополнительные цифры или буквы.