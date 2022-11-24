24 ноября 2022, 12:43
Хакер Ваулин рассказал, как не нарваться на мошенников в «черную пятницу»
Хакер Вакулин: у поддельного сайта другое доменное имя
Специалист по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин рассказал, как не нарваться на мошенников на сайтах во время «черной пятницы». Об этом сообщила «Тульская служба новостей».
По словам специалиста, мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов с аналогичным дизайном. Распознать, что сайт принадлежит злоумышленнику, можно по доменному имени в адресной строке.
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«Поддельный сайт ничем не будет отличаться от основы по дизайну и функционалу, за исключением некоторых моментов, например, ряд скриптов не будут подгружаться правильно — нельзя будет сменить язык и прочее», — сообщил Вакулин.
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В названии фишингового сайта могут быть дополнительные цифры или буквы.
Мошенничество
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