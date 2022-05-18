Хакер счел «замечательной» новость о возможном банкротстве «дочки» Google в России

Хакер Александр Варской обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что дочерняя компания Google в России может стать банкротом.

«Это очень прекрасная новость, просто замечательная. У нас наконец-то наступит момент истины и проверки. У нас же многие эксперты в СМИ с разных сторон всегда признавали очень крутые позиции наших айтишников. Вот и проверим, что мы сможем противопоставить», — прокомментировал Варской.

Причиной банкротства компании стали требования о выплате выходных пособий, уплаты обязательных платежей и оплаты труда сотрудников. Компания опасается, что этого не удастся сделать в срок.