Хакер RaHDIt: украинские мошенники стали реже созваниваться с россиянами после начала спецоперации

После начала спецоперации жители России стали получать меньше звонков от украинских мошенников. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал хакер из группировки RaHDIt.

Он поговорил с журналистами информационного агентства на условиях анонимности.

«С началом спецоперации звонки резко прекратились. Понятно, что вся „служба безопасности Сбербанка“ сидела на территории Украины», — сказал хакер.

По его словам, наибольшее число мошеннических звонков совершали из украинских колл-центров. Подобные организации работают сами на себя. При этом местные спецслужбы не препятствовали такой деятельности при условии, что мошенники будут звонить россиянам и не затронут украинцев.

Группировка RaHDIt выложили в открытый доступ данные о 700 сотрудниках СБУ. Об этом написали на сайте RT. В списке обнародованной информации есть факты о личных увлечениях работников украинской службы безопасности. Благодаря им стало известно, что часть сотрудников СУ любит азартные игры.