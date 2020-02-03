Хакасская чиновница сравнила с какофонией музыку оркестра на его юбилее. И объяснилась

Чиновница из Хакасии Шейерман поздравила симфонический оркестр с юбилеем необычным эпитетом: она сравнила музыку коллектива с какофонией. На самом деле она имела в виду момент настройки инструментов, а не то, о чем все подумали.

«Какофония звуков — это, знаете, когда заходишь, когда оркестр готовится перед началом концерта, когда каждый настраивает свой инструмент. Вот в этом значении имела в виду. Когда уже дирижер выходит, все эти звуки превращаются в стройную шикарную мелодию. Вот это я имела в виду», — приводит РИА «Новости» слова руководителя аппарата Верховного совета Хакасии Нины Шейерман.

Собеседница агентства отметила, что публичные выступления для нее — дело непривычное. Говорила она во время эмоционально и абсолютно искренне, поэтому и сами музыканты, и зрители в зале поняли ее правильно.

Ранее СМИ сообщили, что Шейерман поздравила симфонический оркестр Хакассии с юбилеем и назвала его музыку какофонией, то есть неблагозвучным сочетанием звуков. Юбилейное выступление оркестра в честь его 20-летия прошло в Абакане 1 февраля.