Хайтек-омбудсмен появился в России. Им стала ведущая «России-24»

Попова займется разработкой и продвижением мер по созданию комфортных условий для развития сектора технологических и инновационных компаний. Так, речь идет о расширении доступа к финансовым ресурсам, введении налоговых стимулов, а также ликвидации избыточных регуляторных требований. Об этом написала газета «Коммерсант».

Как рассказала Попова на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в МГУ имени Ломоносова, предприятия малого и среднего бизнеса в области инноваций и новых технологий нуждаются в защите своих прав.

«Чтобы реализовать данные задачи с большей эффективностью, несколько месяцев назад мы совместно с экспертным центром Бориса Юрьевича Титова и коллегами из Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ инициировали создание института омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров», — заявила она. Ее процитировал ТАСС.

Наталья Попова также известна как ведущая программы «Наука» на телеканале «Россия 24».