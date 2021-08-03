Хайров рассказал о расширении производства индейки в Пензенской области

Реализацию инвестпроектов в промышленной и сельскохозяйственной сферах обсудили в Пензе. В ближайшее время будут расширено производство индейки. Об этом рассказала «Пенза-пресс».

По словам гендиректора группы компаний «Дамате» Рашида Хайрова, дальнейшее расширение проекта по производству и переработке индейки на 30% — до 207 тысяч тонн — позволит Пензенской области закрепить за собой статус крупнейшего поставщика индейки в стране. Россия, в свою очередь, сможет войти в число ведущих производителей этого вида мяса в мире.

Также Хайров отметил высокий экспортный потенциал проекта. Сейчас компания имеет разрешение на экспорт от более чем 60 стран. Среди покупателей — Китай, страны Персидского залива, члены Евразийского экономического союза и СНГ, Африки и Юго-Восточной Азии.