Общество 27 марта 2024, 16:41 Хайдаров опроверг сообщения о временном закрытии клиники пластической хирургии Пластический хирург Хайдаров опроверг сообщения о закрытии клиники на 3 месяца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Клинику пластической хирургии «Ай Кью Пластик» не будут закрывать на три месяца. Информацию об этом опроверг ее владелец Тимур Хайдаров в интерью порталу «Супер.ру».

По словам хирурга, слухи о временном прекращении работы клиники не соответствуют действительности. Статья, по которой нашли нарушения во время проверки, предполагает только штраф.

Реклама

«Ни о каком приостановлении деятельности речи не идет. Это вброс, потому что по тем пунктам нарушения, которые мы исправили и будем обжаловать их, идет наказание в виде штрафа», — подчеркнул Хайдаров.

Юрист клиники Кристина Высоцкая также отметила, что часть нарушений уже устранили, а остальные будут обжаловать в суде. Первое заседание назначили на апрель. Однако закрывать медучреждение никто не собирается.

«По результатам проверки клинике выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении», — сказала она.

Во время февральской проверки учреждений Хайдарова выяснилось, что пластические операции некачественно провели 34 пациентам.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили из-за смерти московского продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося спустя 10 дней после операции по шунтированию желудка в клинике IQ Plastique.