Хачатурян собирался купить дочке машину. Автосалон деньги вернул, и они пропали

Убитый дочерьми Михаил Хачатурян планировал подарить своей старшей дочери автомобиль и отправиться на нем в путешествие. Он взял для этого кредит и оформил покупку, но деньги автосалон вернул.

«В июле–августе (2018 года — прим. ред.) должна была быть приобретена машина для старшей дочки. Должны были поехать на этой машине в Армению. У них были такие планы», — рассказал на пресс-конференции «360» племянник погибшего Арсен Хачатурян.

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По его словам, специально для этого погибший глава семейства Хачатурян взял в банке кредит и уже оплатил в автосалоне покупку. Из-за каких-то проблем деньги вернули. Сейчас никто не знает, где эти средства.

«Денег, которые были на эту машину, на данный момент нет. Мы не знаем, куда эти деньги пропали, что с ними стало. На картах — ноль. Мы удивлены и задаемся вопросом, куда эти деньги делись», — отметил Арсен. Он уверил, что доказательства о получении кредита есть.

На вопрос, в какой автосалон обращался Хачатурян, его родственник внятного ответа дать не смог.

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«Салон указан [в документах о кредите], но именно того самого салона мы не можем найти. Либо он закрылся, либо с ним еще что-то стало», — сказал племянник.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года на лестничной клетке возле квартиры на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы. В его убийстве подозревают трех его дочерей. Девушки сами вызвали полицию и признались в преступлении. Они уверяют, что убили отца из-за многолетних издевательств и сексуального насилия.

Недавнее исследование сексолога института имени Сербского подтвердило, что Хачатурян страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.