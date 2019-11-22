Хачатурян просил покровителя в прокуратуре приструнить директора в школе дочерей. Фото

Убитый собственными дочерьми отец-тиран Михаил Хачатурян никого не боялся. Этому нашлось косвенное подтверждение: стала известна переписка Хачатуряна с высокопоставленным покровителем в столичной прокуратуре. Судя по диалогу, отношения между мужчинами — давние и тесные.

Переписка (есть в распоряжении «360») велась активная. Хачатурян не стеснялся обращаться к покровителю по любому поводу. Горячо благодарил. Обещал «не остаться в долгу».

Как уточняют СМИ, Хачатурян вначале познакомился с заместителем генерального прокурора Сааком Карапетяном. После того, как знакомство окрепло, Карапетян к решению отдельных проблем Хачатуряна подключал прокурора СВАО Москвы Анри Резаева, уточнил сайт издания «Московский комсомолец». И если зама генпрокурора Хачатурян уважительно именует в переписке «джан», то Резаева уже называет «родной».

Источник фото: телеканал «360»

Вот пример переписки Хачатуряна с Карапетяном. Как понятно из сообщений, у дочерей Хачатуряна возникли какие-то проблемы в школе. Чтобы их решить, отец обратился к замгенпрокурора. Директора школы при этом Хачатурян называет непечатными словами, достается и заместителю главы управы округа.

Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе 3 октября 2018 года. Его подчиненный, Анри Резаев, до сих пор занимает пост прокурора Северо-Восточного административного округа Москвы.