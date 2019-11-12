Михаил Хачатурян за полтора месяца до гибели приглашал в дом священников. Видео

Источник передал «360» видеозапись, которую сделали за полтора месяца до убийства Михаила Хачатуряна. На кадрах видно, как приглашенные священники служат молебен и освящают хлеб и вино.

Видео обнаружили на телефоне Михаила, оно датировано 9 июня 2018 года. На нем глава семьи стоит в комнате вместе со своими дочерьми. Все они держат свечки в руках, крестятся и молятся. Одна из сестер Хачатурян держит за ошейник лабрадора.

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Как прокомментировала эту видеозапись адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова, Хачатурян велел девушкам для безопасности брать с собой на прогулки и в торговый центр собаку. Также он постоянно твердил им про газовые баллончики, которые нужно носить с собой. По словам Халиковой, в материалах уголовного дела фигурирует этот самый баллончик. Одна из сестер воспользовалась им, чтобы обездвижить отца в момент убийства.

Также в распоряжении «360» оказалась переписка Хачатуряна со средней дочкой, Ангелиной, перед походом в магазин за одеждой. Он советует сначала взять с собой пса, а потом настоятельно напоминает о газовом баллончике. «Баллончик берите с собой. Если его нет, то купите на всех», — пишет Хачатурян и сетует на то, что «все сейчас аферисты».

«Вот эти баллончики у нас появились как раз таки из-за заботы Михаила. Он говорил, что если вы ходите на улицу, чтобы вы оборонялись и могли себя защитить», — заявила Халикова.

Михаил Хачатурян погиб 27 июля 2018 года. Тело нашли на лестничной клетке около его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи.

На следующий день по подозрению в убийстве задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Девушки признали свою вину. Они заявили, что их отец был тираном, оказывал на них психологическое давление, а также применял насилие, в том числе и сексуальное. Исследование сексолога института имени Сербского подтвердило, что Хачатурян действительно страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.

24 октября Мосгорсуд продлил двум старшим сестрам Хачатурян запрет определенных действий на время предварительного следствия до 28 декабря. Дело младшей из сестер — Марии — рассматривали отдельно, так как ранее ее признали невменяемой. Ей также продлили меру пресечения до конца 2019 года.