Хабиров предупредил, что в Башкирии могут ввести новые ограничения

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе возможны новые ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

По его словам, нововведения коснутся тех, кто не прошел вакцинацию.

«Надо понимать, что события будут идти так, что больше невозможности будет появляться у тех, кто не вакцинировался», — сказал Хабиров.

По его словам, в Башкирии ситуация находится по контролем. Уже около полумиллиона человек поставили прививку.