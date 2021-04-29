Хабаровским пенсионерам за вакцинацию подарят яйца

Десяток яиц получат жители Хабаровского края от 60 лет накануне Пасхи. Продуктовый подарок вручат тем, кто привился от коронавируса с 29 по 30 апреля.

«Минздрав края совместно с птицефабриками края специально к празднику Великой Пасхи запустили социально-ориентированный проект. Каждый житель края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток яиц от местного производителя», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Партию столовых яиц выделила птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на Амуре. Выдавать их будут в 14 пунктах вакцинации. Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил во время интервью на радиостанции «Комсомольская правда» отметил, что это позитивная инициативная на фоне того, что происходит в Москве и Китае с ситуацией с коронавирусом. Он отметил, что в Китае также выдают яйца за вакцинацию.

Всего в пунктах вакцинации планируется выдать 1400 упаковок яиц.

В Москве также запустили программу поощрений за прививку от коронавируса для жителей от 60 лет, сообщала «Газета.ru». С 27 апреля смогут получить после инъекции подарочную карту с номиналом 1000 баллов, которые можно потратить в рамках программы «Миллион призов».