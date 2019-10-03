Хабаровские спасатели вытащили хаски, просидевшего в колодце 9 часов

Хозяева колодца обратились к спасателям, но не могли объяснить, как собака оказалась в нем. По их словам, самостоятельно вытащить пса они не могли, так как тот был агрессивным. В итоге животное провело в воде несколько часов.

Спасатель-кинолог смог успокоить животное и вытащил его из колодца. Осмотр показал, что помощь ветеринара хаски не требуется. После его отпустили на улицу, так как хозяев так и не нашли.