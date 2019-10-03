Хабаровские спасатели вытащили хаски, просидевшего в колодце 9 часов
В Хабаровске спасли хаски, который случайно упал в колодец и пробыл там около девяти часов, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на соцсети.
Хозяева колодца обратились к спасателям, но не могли объяснить, как собака оказалась в нем. По их словам, самостоятельно вытащить пса они не могли, так как тот был агрессивным. В итоге животное провело в воде несколько часов.
Спасатель-кинолог смог успокоить животное и вытащил его из колодца. Осмотр показал, что помощь ветеринара хаски не требуется. После его отпустили на улицу, так как хозяев так и не нашли.