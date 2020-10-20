Хабаровские школьники досрочно ушли на каникулы из-за COVID-19

Каникулы у школьников в Хабаровском крае стартуют раньше времени — 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«С завтрашнего дня и до 9 ноября объявляются школьные каникулы», — заявили в ведомстве. Его процитировал ТАСС.

Исключение составят северные районы. Там нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Обычно школьные каникулы начинаются с 26 октября.

Региональный Минздрав уточнил, что высшие и средние специальные учебные заведения с 21 октября месяц будут учиться дистанционно. Введены ограничения на работу ресторанов, баров, дискотек. Эти заведения должны закрываться до 23:00.

Ежедневный прирост больных коронавирусом в Хабаровском крае составляет примерно 130 человек. В конце прошлой недели власти запретили проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек. Те, кто летят на север региона, в обязательном порядке должны проходить тестирования.

Работодателям рекомендовали перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных. За все время пандемии в регионе инфицированы 14 020 человек.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что более 400 школьников заразились COVID-19 во время сдачи ЕГЭ в 2020 году.