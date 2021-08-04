Хабаровская школьница рассказала о нападении взрослого мужчины и была заблокирована в соцсети

16-летняя жительница Хабаровска рассказала о нападении пьяного мужчины, который сломал ей руку, в TikTok. Как пояснил источник «360», знакомый с ситуацией, на девочку и ее подругу напал 36-летний пьяный мужчина, который до этого устроил разборки с отцом подруги. Ролик в соцсети заблокировали.

Юная блогерша стала свидетелем, как четверо мужчин устроили сначала словесную разборку с отцом ее подруги, а потом двое напали на него. Девочки стали кричать, и один из пьяных хулиганов набросился на них.

Для защиты у хабаровчанки был лак для волос, который взрослый мужчина спокойно вырвал у нее из рук. После он напал на школьницу и повредил ей руку. На крики подруги прибежал ее отец, который смог отбить подростков от нетрезвого дебошира.

Рассказ о нападении девочка выложила в TikTok. За 40 минут его посмотрели более 15 тысяч человек. Но после этого ее аккаунт заблокировали без объяснения причин. Хабаровчанка завела новую страницу, куда планирует повторно выложить все видео.

По данным СМИ, напавшего на девочек дебошира задержала полиция. В отношении него завели уголовное дело.