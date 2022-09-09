Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока | 360°

Общество 09 сентября 2022, 12:25 Поделиться Telegram

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Viber Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока Власти Хабаровского края: Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока flickr

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Хабаровск превратится в город-миллионник раньше Владивостока, заявил РИА «Новости» губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он пояснил, что в город охотно идут крупные застройщики.

Хабаровск, вероятно, обгонит Владивосток «в плановой, спокойной борьбе, без изменения границ», добавил Дегтярев.

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«Если без искусственных включений во Владивосток городов и районов окрестных, то вообще для меня абсолютно очевидно: Хабаровск быстрее достигнет миллиона. Потому что по заделам, по площадке, которую мы в ближайшие три-четыре года освоим и начнем осваивать, у нас задел больше», — рассказал глава Хабаровского края.

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Он напомнил о целях, которые определил президент России Владимир Путин: любой регион должен стремиться к показателю 0,82 квадратного метра жилья на человека. Население Хабаровского края — 1,3 миллиона.

«Миллион квадратов примерно — вот это национальная цель. Где-то на миллионе квадратных метров можно комфортно разместить 30 тысяч человек. За 10 лет — плюс 300 тысяч человек», — подсчитал Дегтярев.

Он добавил, что в Дальневосточном квартале Хабаровска вскоре планируют сдать 9,6 тысячи квартир. В городе работают крупные застройщики, конкуренция растет, и местные начинают нервничать, добавил губернатор.

Ранее Дегтярев заявлял, что Хабаровск станет миллионником к 2034 году, если вводить по миллиону «квадратов» жилья в год с 2024 года. В 2022 году в крае собираются сдать свыше 330 тысяч квадратных метров жилья.

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