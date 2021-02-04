Хабаровчане стали торговать местами в очередях за бензином

Жители Хабаровска, где несколько дней подряд наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, продают места в очереди на автозаправочных станциях (АЗС). Кроме того, в Сети были размещены объявления о продаже топлива по цене, почти вдвое превышающей рыночную.

Автор одного из таких объявлений, пишет DVHAB.RU, предлагает бензин Аи-92 по 75 рублей за литр, Аи-95 — по 80 рублей, Аи-101 — по 100 рублей. Аи-98 и дизельного топлива в продаже у спекулянтов не имеется.

DVHAB.RU отмечает, что такие горожане, приезжая на автомобильные заправки, сперва заправляются бензином в бочки и вместительные тары, а потом выставляют их на продажу. Подобное приводит к тому, что топлива не хватает на всех. Однако, по данным сайта, многие жители Хабаровска согласны переплатить, «лишь бы не остаться без транспорта».

По данным РИА «Новости», в Сети появились предложения занять очередь на АЗС за тысячу рублей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заметил, что в регионе ситуация с топливом экстраординарная. Власти совместно с Минэнерго России занимаются решением данной проблемы.

«Сегодня в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку», — цитирует Дегтярева его официальный Telegram-канал.

С середины января в регионе приостановилось производство бензина из-за технических неполадок, сообщал ТАСС. Это привело к острому дефициту топлива. Уже несколько дней на местных автозаправках наблюдаются очереди из десятков машин. Водители ждут возможности приобрести бензин по несколько часов, очереди не исчезают даже в ночное время.