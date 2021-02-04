Хабаровчан призвали не закупаться бензином впрок

После бензинового коллапса в Хабаровске ситуация приходит в норму. 3 февраля местный НПЗ заработал в ускоренном режиме и сейчас выдает бензина сверх нормы. Закупаться впрок нужды нет.

«Топливо возвращается на автозаправочные станции края — 3 февраля производство автобензинов на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (ХНПЗ) возобновлено в полном объеме. В среду получены первые партии топлива, которые уже поступили в продажу», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Ирины Носовой.

Она напомнила, что многие водители продолжают закупать топливо впрок, что затрудняет работу АЗС. В регионе появились спекулянты, которые торгуют топливом на трассах.

Генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров подтвердил слова Носовой. Он рассказал, что в ночь на 4 февраля первые партии бензина уже поступили на АЗС региона. Топливо отгружают в сверхнормативном режиме. Всего в феврале в Хабаровский край поступит 75 тысяч тонн бензина. Этого хватит, чтобы покрыть все потребности.

Хабаровский НПЗ в январе закрылся на ремонт, после чего в крае начался дефицит бензина. Автомобилисты стали выстраиваться в очереди на заправках. Часть из них вообще закрылась. Цены на бензин взлетели, активизировались дельцы, которые стали торговать топливом на трассах и продавать места в очередях на АЗС.