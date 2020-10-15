Гвоздика способна превратить суп в «питательную бомбу»

По словам специалиста, блюдо будет более вкусным и полезным, если добавить в него гвоздику. Она понижает уровень холестерина, поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и обладает хорошим обезболивающим эффектом.

Также гвоздика помогает бороться с головными болями, болью в горле и простудными заболеваниями. Кроме того, цветок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

В свою очередь шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал о самых «фотогеничных» продуктах. Он заметил, что с возникновением социальных сетей в мире еды появились новые тренды.

Прокофьев обратил внимание на то, что блюда должны быть контрастными и яркими. Отмечается, что сейчас популярен экзотичный фиолетовый цвет продуктов.

«Соцсети подчиняют себе рестораны, фотогеничность — тренд на годы вперед. 2020 год нам „подарил“ коронавирус, соответственно, все тренды так или иначе с ним связаны. Это dark kitchen, когда ресторан существует в формате кухни и работает на доставку», — разъяснил повар.