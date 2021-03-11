Гузель Яхина отвергла обвинения в плагиате в своем новом романе

Российская писательница Гузель Яхина заявила, что ей непонятны обвинения в плагиате, который якобы нашли в ее новом романе «Эшелон на Самарканд». Об этом она сообщила РИА «Новости».

Историк Григорий Циденков ранее заявил, что новый роман Яхиной якобы представляет собой компиляцию и пересказ его публикаций, посвященных голоду в Поволжье 1923 года, которые он размещал в своем ЖЖ. Циденков сообщил, что готов проконсультироваться с экспертами в области авторских прав.

Писательница объяснила, что ее роман основан на правдивых сведениях из архивных материалов. Яхина отметила, что существуют и многие другие документы, посвященные этой же теме, поэтому она не видит ничего удивительного в том, что авторы, по сути, пишут «об одном и том же». Она рассказала, что после обвинений ознакомилась со статьями Циденкова, но не нашла «предмета для разговора».

«В романе „Эшелон на Самарканд“ действительно много правды, и она почерпнута из первоисточников. Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. <…> Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях», — сказала писательница.

Книга «Эшелон на Самарканд» вышла в продажу 9 марта. Ранее «360» разобрался в том, сумеет ли новый роман Яхиной повторить успех ее бестселлера «Зулейха открывает глаза».