Гузеева жестко ответила на критику подписчика в Instagram

На фотографии Гузеева сидит после бани за столом. На нем лежат салфетки ручной работы. Она предвосхитила вопросы подписчиков о том, где она взяла эти салфетки. «Заказала у этих великих мастеров чудесные салфетки ручной работы. Нельзя допустить чтобы они исчезли. Это наше достояние», — написала Гузеева и указала ссылку на страницу интернет-магазина фабрики, которая торгует вещами, изготовленными по старинной русской технологии.

Гузеева призвала не верить «сумасшедшим» завсегдатаям ток‐шоу Подробнее

Один из юзеров написал комментарий, с чего она взяла, что подписчикам интересно, где она купила эти салфетки. Ответ последовал с обращением в среднем роде. «С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?» — парировала Гузеева.

Конфликт никакого развития не получил — подписчики встали на защиту актрисы горой. В основном под этим постом комплименты и приятные пожелания.