  • Гузеева жестко ответила на критику подписчика в Instagram

    30 ноября 2019, 12:44

    Андрей Иванов

    Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в Instagram прорекламировала салфетки ручной работы. Один из ее подписчиков попытался «наехать» на нее, но получил жесткий отпор.
    Гузеева жестко ответила на критику подписчика в Instagram

    На фотографии Гузеева сидит после бани за столом. На нем лежат салфетки ручной работы. Она предвосхитила вопросы подписчиков о том, где она взяла эти салфетки. «Заказала у этих великих мастеров чудесные салфетки ручной работы. Нельзя допустить чтобы они исчезли. Это наше достояние», — написала Гузеева и указала ссылку на страницу интернет-магазина фабрики, которая торгует вещами, изготовленными по старинной русской технологии.

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    Один из юзеров написал комментарий, с чего она взяла, что подписчикам интересно, где она купила эти салфетки. Ответ последовал с обращением в среднем роде. «С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?» — парировала Гузеева.

    Конфликт никакого развития не получил — подписчики встали на защиту актрисы горой. В основном под этим постом комплименты и приятные пожелания.