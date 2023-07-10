Общество 10 июля 2023, 18:42 Гузеева раскрыла подробности о новых выпусках программы «Давай поженимся!» Ведущая Лариса Гузеева: новые выпуски «Давай поженимся!» посвятят созданию семьи YouTube

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Программа «Давай поженимся!» в скором времени вернется в телеэфир. Об этом сообщил Первый канал.

По словам ведущей шоу Ларисы Гузеевой, за годы своего существования «Давай поженимся!» стала не просто развлекательной программой. Она рассказала, что съемочная группа — уже большая семья, а сама передача «про то, как создавать, а не разрушать и обсмеивать».

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«Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», — сообщила Гузеева.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме анонсировал возвращение «Давай поженимся!». Он сообщил, что решение принято по многочисленным просьбам телезрителей. Гузеева, комментируя ситуацию, рекомендовала звонить на канал. Некоторые зрители тогда посчитали, что самая известная сваха страны решила покинуть программу.

Шоу «Давай поженимся!» перестали показывать на Первом канале в конце февраля 2022 года. На телеканале изменения объяснили тем, что в сетку вещания добавили больше общественно-политических программ.