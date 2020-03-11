Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя

Героям новый программы стал мужчина по имени Иван. За него боролись три невесты, из которых он в итоге выбрал одну. Когда Иван вышел с девушкой на сцену, Гузеева не стала по традиции желать им счастливого продолжения истории.

Телеведущая заявила, что молодые люди не должны быть вместе. «Вы вышли с той, которую одобрила Ольга. Ольга со слезами на глазах здесь сидела», — отметила она.

Лариса Гузеева спросила у подруги Ивана, находятся ли они в отношениях. «Вы боретесь за Ивана? Вы хотите его вернуть?» — уточнила телесваха. Она посоветовала девушке действовать. Уже после съемок женщина призналась, что действительно у нее еще остается надежда на воссоединение с бывшим.

Лариса Гузеева известна своими резкими и прямыми высказываниями в адрес героев шоу. В начале года она раскритиковала героиню передачи за плохую внешность.Особенно Гузеевой не понравились зубы девушки.