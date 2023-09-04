Общество 04 сентября 2023, 15:20 Гувернантка Юлия Черняева посоветовала заранее составить список вопросов для кандидатов на роль няни школьника

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С началом учебного года для многих родителей остро встал вопрос поиска человека, который будет забирать ребенка из школы и делать с ним домашнее задание. О том, как выбрать подходящего кандидата, рассказала сайту kp.ru гувернантка Юлия Черняева.

Она объяснила, что лучше всего полагаться на свою интуицию. Также хорошо заранее составить список важных вопросов, которые интересуют конкретного родителя. Еще не стоит перекладывать ответственность за выбор гувернантки на ребенка. У детей отсутствует критическое мышление, и они не могут адекватно оценивать кандидата.

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Также Юлия Черняева порекомендовала запрашивать справку об отсутствии судимости и результаты анализов на ВИЧ, гепатиты и сифилис.

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