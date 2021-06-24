Гуцериев уйдет из совета директоров «РуссНефти»

Предприниматель Михаил Гуцериев решил уйти из совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Соответствующее заявление поступило в компанию, говорится в пресс-релизе.

Ранее он занимал пост председателя совета. Гуцериев попал в санкционный список Европейского союза, который опубликовали на днях. В ЕС ввели ограничения после происшествия с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске во время перелета из Афин в Вильнюс.

Михаил Гуцериев — главный акционер промышленно-финансовой группы «Сафмар», в состав которой входят «РуссНефть», «НК „Нефтиса“», «Русский уголь», «Моспромстрой» и другие компании.

«РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи черного золота в России. Она владеет активами в России в ключевых нефтегазоносных регионах и в Азербайджане.