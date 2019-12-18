Гуцериев назвал провокацией информацию об обысках

Миллиардер Михаил Гуцериев опроверг информацию, которая распространилась в СМИ. Он заявил, что ни в офисах его компаний, ни дома не было никаких обысков.

Об этом он рассказал «360».

«Нет, это не правда. Это провокация», — процитировало издание его слова.

Ранее опровержение информации об обысках предоставили представители АО НПФ «Сафмар» — Гуцериев является совладельцем этой компании.

Информация о том, что дома и в компаниях миллиардера проводятся масштабные обыски, появилась сразу в нескольких Telegram-каналах 17 декабря.

По некоторым данным, правоохранительные органы посетили офис нефтяной компании «ФортеИнвест». Он принадлежит сыну Михаила Гуцериева Саиду. По неподтвержденной информации, правоохранители забрали документы, которые относятся к операциям по продаже нефтепродуктов.