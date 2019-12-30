    30 декабря 2019, 19:25

    Гуцериев купил квартиры 12 сиротам из телешоу

    Алексей Сахаров

    Глава фонда «Сафмара» Михаил Гуцериев подарил 12 финалистам суперсезона телешоу «Ты — супер!» квартиры. Дети получили жилье в городах, откуда они родом и где живут, сообщил телеканал НТВ.

    В конкурсе участвовали дети, которые остались без попечения родителей. Отметив их таланты, меценат принял решение поддержать юные дарования. О своем решении Гуцериев объявил во время финала конкурса, когда юные артисты были на сцене.

    «Для меня творчество — это не посторонний звук. Для меня это очень важно. И я внимательно слежу за вашей программой. Потому что дети, которые участвуют в этой программе, это дети с трудной судьбой», — отметил меценат.

    Первой жилье получила финалистка конкурса Анастасия Симоганова. В квартире уже сделан ремонт и даже есть место для пианино.

    «Это очень неожиданно, потому что я на самом деле не ожидала», — сказала Анастасия со сцены, получая ключи от собственной квартиры.

    Гуцериев добавил что он с восторгом наблюдал за юными талантами и гордится ими.

    «Развивайте дальше свое творчество, а мы будем вам в этом помогать», — заключил меценат.