Гуцериев купил квартиры 12 сиротам из телешоу

В конкурсе участвовали дети, которые остались без попечения родителей. Отметив их таланты, меценат принял решение поддержать юные дарования. О своем решении Гуцериев объявил во время финала конкурса, когда юные артисты были на сцене.

«Для меня творчество — это не посторонний звук. Для меня это очень важно. И я внимательно слежу за вашей программой. Потому что дети, которые участвуют в этой программе, это дети с трудной судьбой», — отметил меценат.

Первой жилье получила финалистка конкурса Анастасия Симоганова. В квартире уже сделан ремонт и даже есть место для пианино.

«Это очень неожиданно, потому что я на самом деле не ожидала», — сказала Анастасия со сцены, получая ключи от собственной квартиры.

Гуцериев добавил что он с восторгом наблюдал за юными талантами и гордится ими.

«Развивайте дальше свое творчество, а мы будем вам в этом помогать», — заключил меценат.