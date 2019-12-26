Густой смог накрыл Челябинск

По данным информагентства, региональный Гидрометцентр подтвердил, что с середины дня четверга до вечера пятницы в Златоусте, Сатке, Аше, Кабаше, Коркино, Магнитогорске и Челябинске объявлены неблагоприятные условия для рассеивания смога (НМУ).

В областном Министерстве экологии обозначили, что предприятия должны сократить выбросы во время НМУ.

«В Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства и 11 стационарных постов мониторинга. В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и три поста ММК», — рассказали в ведомстве.