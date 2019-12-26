Густой смог накрыл Челябинск
Сегодня после обеда Челябинск накрыл густой смог. Дымка и неприятный запах есть даже в той части города, где заводов практически нет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, региональный Гидрометцентр подтвердил, что с середины дня четверга до вечера пятницы в Златоусте, Сатке, Аше, Кабаше, Коркино, Магнитогорске и Челябинске объявлены неблагоприятные условия для рассеивания смога (НМУ).
В областном Министерстве экологии обозначили, что предприятия должны сократить выбросы во время НМУ.
«В Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства и 11 стационарных постов мониторинга. В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и три поста ММК», — рассказали в ведомстве.