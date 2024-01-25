25 января 2024, 16:06
Гусева рассказала, что ключевой темой на Всероссийском форуме «Малая родина — сила России» стал вопрос кадров
Сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала об итогах Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
На мероприятии, которое состоялось 15–16 января, приняли участие 7,5 тысячи человек, большинство из которых — главы муниципалитетов.
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По словам Гусевой, на форуме поступило более 80 тысяч инициатив, и главная из них — это кадры.
«Например, муниципальная пенсия нигде законодательно не закреплена. Всю жизнь работала базовая федеральная пенсия. При этом специалисты здравоохранения, образования, культуры имеют надбавку, связанную со стажем работы», — сообщила она.
Много времени для обсуждений было уделено вопросам межбюджетных отношений, дотационности, дефицитности бюджета и точкам роста.
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