Общество 25 января 2024, 16:06 Гусева рассказала, что ключевой темой на Всероссийском форуме «Малая родина — сила России» стал вопрос кадров

Читать 360tv в

Сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала об итогах Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

На мероприятии, которое состоялось 15–16 января, приняли участие 7,5 тысячи человек, большинство из которых — главы муниципалитетов.

Реклама

По словам Гусевой, на форуме поступило более 80 тысяч инициатив, и главная из них — это кадры.

«Например, муниципальная пенсия нигде законодательно не закреплена. Всю жизнь работала базовая федеральная пенсия. При этом специалисты здравоохранения, образования, культуры имеют надбавку, связанную со стажем работы», — сообщила она.

Много времени для обсуждений было уделено вопросам межбюджетных отношений, дотационности, дефицитности бюджета и точкам роста.