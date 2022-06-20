Гусь в подгузниках стал звездой интернета

Забавный ролик с домашним гусем, который расхаживает по дому в подгузниках, набрал популярность в TikTok. Об этом написали «Дни.ру».

В ролике гусь, которого автор держит в качестве домашнего питомца, важно расхаживает по дому, запрыгивает на диван и отдыхает, лежа на диване в подгузниках.

«Питомцы бывают разные», — подписал автор ролика.

Пользователи соцсети порадовались за птицу, которая стала домашним любимцем, а не чьим-то ужином, и пошутили над «нарядом» героя ролика.

«Лучше в памперсы чем в яблоках, счастливчик»; «Чудно видеть гуся в подгузнике!»; «Я думала, что я в этой жизни уже все видела, ан нет»; «Умненький такой и спит вальяжно на диване»; «Он наверно сам в шоке от такой жизни», — написали в комментариях.