Гуру ленинградского и петербургского туризма Фридман скончался

По данным издания, Фридман проработал в профильной отрасли более 50 лет.

«С ним без преувеличения ушла целая эпоха в туризме города на Неве», — подчеркнули в пресс-службе.

Коллеги Фридмана отметили его чуткость, отзывчивость, внимательность, а также прекрасные человеческие и профессиональные качества.

«Это большая утрата для всего туристического мира», — добавили представители РСТ.