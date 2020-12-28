Гуру ленинградского и петербургского туризма Фридман скончался
Основатель и гендиректор компании «Мир», специалист туристической сферы Валерий Фридман скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии.
По данным издания, Фридман проработал в профильной отрасли более 50 лет.
«С ним без преувеличения ушла целая эпоха в туризме города на Неве», — подчеркнули в пресс-службе.
Коллеги Фридмана отметили его чуткость, отзывчивость, внимательность, а также прекрасные человеческие и профессиональные качества.
«Это большая утрата для всего туристического мира», — добавили представители РСТ.