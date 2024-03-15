Общество 15 марта 2024, 13:47 Гурцкая проголосовала на выборах президента Певица Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России РИА «Новости»

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Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», — заявила певица.

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Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.

В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.