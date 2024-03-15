15 марта 2024, 13:47
Гурцкая проголосовала на выборах президента
Певица Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России
Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», — заявила певица.
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Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.
В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.
Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.
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Выборы
Выборы президента — 2024
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