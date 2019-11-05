Гурцкая обвинила учителя в психологической травме новосибирской школьницы

На классном чаепитии в новосибирской школе представительница родительского комитета отсадила девочку от одноклассников и забрала у нее общую еду. Объяснила она это тем, что мать ребенка не сдала деньги, и поэтому кушать со всеми ей не положено.

Ребенок дважды убегал в слезах. Классный руководитель успокаивала девочку, однако не предприняла иных мер.

В школе начали расследование, проверку начала и полиция.

«Очень стыдно, когда приходят такие новости. Это совершенно недопустимая ситуация ни с точки зрения закона, ни по элементарным нормальным правилам жизни. Серьезная недоработка администрации школы, ведь родители могут быть разные, однако, именно классный руководитель и директор обязаны уберечь детей от подобной агрессии», — заявила Гурцкая.