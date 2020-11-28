Гурцкая назвала правильным упрощение оформления инвалидности

Порядок оформления инвалидности упростили в России. Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде артистка Диана Гурцкая назвала такое решение правильным и ожидаемым.

«Давно ожидаемый и правильный шаг. Остается только надеяться, что бюрократы на местах не найдут новых зацепок, чтобы усложнить процедуру оформления инвалидности. Отрадно, что это важное решение произошло накануне Международного дня инвалидов, 3 декабря», — привело слова исполнительницы РИА «Новости».

Гурцкая добавила, что Общественная палата несколько раз просила правительство сделать проще правила оформления инвалидности. Глава комиссии отметила, что очень рада тому, что эту просьбу услышали.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления инвалидности. Для установления или подтверждения инвалидности граждане обязаны пройти медико-социальную экспертизу.

Раньше в направлении поликлиники были указаны не все обследования. В итоге человеку приходилось снова идти в медучреждение. Теперь обо всех недостающих сведениях поликлинику будет оповещать бюро медико-социальной экспертизы. При этом гражданам никуда ходить не придется.