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    11 августа 2020, 09:01

    «Гуп», «будильник», «располага». Ученые зафиксировали «язык войны» в Донбассе

    Анастасия Калинина

    Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса в ходе конфликта, сообщила РИА «Новости» старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
    «Гуп», «будильник», «располага». Ученые зафиксировали «язык войны» в Донбассе

    Специалист считает, что война в Донбассе сильно повлияла на способ мышления горожан. Известные слова приобретают новый смысл и значение, появляются новые термины. По мнению Татьяны Власыкиной, в речи жителей стал появляться не только «шахтерский сленг», но и профессиональная военная терминология. Например, «будильник» — это ранний обстрел, а «располага» — расположение части.

    Также появились в речи и звукоподражающие слова.

    Слово «гуп» — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что «бах», обозначающее разрыв в воздухе

    Татьяна Власыкина

    Кроме того, эксперты обнаружили выражения, указывающие на психологические травмы: «Наш мир — война». Ученые считают, что изменения в языке продержаться, пока конфликт в регионе не будет исчерпан.

    Чтобы подробно изучить развитие языка в Донбассе, эксперты собирали данные, изучали соцсети местных жителей, письма, слушали речь с 2018 года. После завершения исследования, сотрудники РАН планируют издать словарь.

    Военные действия в Донбассе начались в 2014 году, когда власти Украины решили пойти против ЛНР и ДНР. Несмотря на подписанное перемирие, в городе все еще идут перестрелки.

    Новости SMI.FM