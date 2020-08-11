«Гуп», «будильник», «располага». Ученые зафиксировали «язык войны» в Донбассе

Специалист считает, что война в Донбассе сильно повлияла на способ мышления горожан. Известные слова приобретают новый смысл и значение, появляются новые термины. По мнению Татьяны Власыкиной, в речи жителей стал появляться не только «шахтерский сленг», но и профессиональная военная терминология. Например, «будильник» — это ранний обстрел, а «располага» — расположение части.

Также появились в речи и звукоподражающие слова.

Слово «гуп» — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что «бах», обозначающее разрыв в воздухе Татьяна Власыкина

Кроме того, эксперты обнаружили выражения, указывающие на психологические травмы: «Наш мир — война». Ученые считают, что изменения в языке продержаться, пока конфликт в регионе не будет исчерпан.

Чтобы подробно изучить развитие языка в Донбассе, эксперты собирали данные, изучали соцсети местных жителей, письма, слушали речь с 2018 года. После завершения исследования, сотрудники РАН планируют издать словарь.

Военные действия в Донбассе начались в 2014 году, когда власти Украины решили пойти против ЛНР и ДНР. Несмотря на подписанное перемирие, в городе все еще идут перестрелки.