«Лекарства, так необходимые для наших больных». Гуманитарную помощь из Подмосковья получили в Дербенте

В Дербенте получили гуманитарный груз из Московской области. Власти региона направили в этот дагестанский город средства индивидуальной защиты для медиков и лекарства.

«Мы получили очередную партию груза. На этот раз помощь нам по собственной инициативе великодушно оказал губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич. В состав груза входят: средства индивидуальной защиты для наших медицинских работников, для работников социальной службы и службы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, мы получили медицинские препараты, так необходимые для наших больных», — рассказал заместитель главы Дербента Заур Эминов.

Он поблагодарил от имени главы Дербента Хизри Абакарова, от всего Дагестана и от себя лично руководство Московской области и жителей региона за братскую помощь в непростое время. Груз из Подмосковья в Дербент доставила бесплатно местная транспортная компания.

По последним данным, дагестанские медики выявили в республике 4704 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 201 житель региона.