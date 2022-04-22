Гуманитарная миссия стартовала из Санкт-Петербурга в Донбасс

Парк «Патриот» Западного военного округа (ЗВО) и правительство Санкт-Петербурга решили доставить участникам спецоперации в Донбассе несколько тысяч куличей и пасхальных яиц. Угощения получат и бойцы, исповедующие ислам. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Перед началом великого православного праздника сотрудники парка „Патриот“ и общественники решили духовно и патриотически поддержать наших доблестных воинов, выполняющих задания специальной военной операции. Мы везем с собой несколько тысяч куличей и пасхальных яиц, чтобы подбодрить наших военных. В пасхальную ночь сделаем самые теплые поздравления для наших военнослужащих», — рассказал директор парка Андрей Кононов.

Он также отметил, что ЗВО — единственный военный округ, который решил провести такую акцию.

Вес гуманитарного груза составляет 750 килограммов. Военнослужащим, исповедующим ислам, доставят финики, сухофрукты, чак-чак и молитвенные коврики.