Гулявший без одежды в Амурске ребенок получил обморожение

Трехлетний ребенок, который раздетым гулял в Амурске в 30-градусный мороз, получил обморожение обеих стоп. Также у него диагностировано общее охлаждение. Об этом сообщили в прокуратуре.

«В настоящее время ребенок выписан из районной больницы с диагнозом „общее охлаждение, обморожение обеих стоп“», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

По предварительным сведениям, мальчик утром сам вышел на улицу, поскольку его старшая сестра плохо закрыла входную дверь. В тот момент папа еще спал, а мамы не было дома — она ночевала у бабушки ребенка. Семья является благополучной, мальчик уже находится дома.

Ранее стало известно, что 26 декабря в Амурске водитель скорой помощи нашел трехлетнего мальчика, гуляющего без верхней одежды. После этого ребенка доставили в больницу.

Амурская городская прокуратура проводит проверку, по ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следователи также проводят процессуальную проверку по статьям УК РФ «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сильные морозы сейчас стоят в Амурске: днем градусник опускается до −31 градуса, ночью — ниже −40 градусов.