Онищенко посоветовал россиянам гулять и кататься с горок в Новый год

В новогоднюю ночь россиянам стоит уделить больше внимания прогулкам, а не еде, посоветовал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Самый плохой вариант, по его мнению, — заставить стол всевозможной едой для того, чтобы продемонстрировать, какой получился богатый стол.

В качестве угощения подойдут легкие закуски, подчеркнул Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он напомнил, что во время встречи Нового года будет продолжаться христианский пост, поэтому тем, кто его соблюдает, советов давать не надо.

Как правило, есть такая плохая традиция у нас — выставить еду на стол не для того, чтобы съели, а для того, чтобы позавидовали, какой богатый стол. Этого тоже делать не надо. Самое главное — это движение, это прогулки Геннадий Онищенко депутат Госдумы.

Тем, кто будет встречать Новый год за городом, Онищенко рекомендовал идти кататься на снежных горках сразу, как пробьют куранты. Отдельно он указал на то, что не стоит проводить праздник, уткнувшись в компьютер, лежа на диване.

Наступающий год — год Голубого Водяного Тигра. Астролог Ирина Березовская ранее посоветовала в выборе блюд для праздника опираться на свои предпочтения и фантазию. При этом она обратила внимание, что на столе обязательно должны быть хурма, апельсины, мандарины. Но стоит помнить, что тигр — хищник. Поэтому не стоит забывать о блюдах из мяса.