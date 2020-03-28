«Гуляют группами, дистанцию не держат». В ВОЗ пожаловались на жителей Москвы

Всемирная организация здравоохранения, объявившая пандемию коронавируса, недовольна тем, как себя ведут москвичи. Представитель ведомства в России Мелита Вуйнович проехалась по российской столице и осталась в недоумении.

«Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка», — заявила Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет», сообщает РИА «Новости».

По ее словам, если не соблюдать правила, очень быстро и в России будут тысячи заболевших.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции 11 марта. Заболевание началось в Китае, и за несколько месяцев получило распространение по всему миру. Сейчас в лидерах по числу заразившихся — США и Италия. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек. 23 тысячи не смогли справиться с болезнью.

В России, по данным за 28 марта, выявлено 1264 пациента с COVID-19. За сутки добавилось 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.