Гуляющих слонов нашли в Подмосковье. Они артисты легендарного цирка

Разгуливающих по обочине Горьковского шоссе слонов обнаружили в Ногинске. Оказалось, что это гости из Челябинска, которые едут на 100-летний юбилей Российского цирка. Они будут участвовать в праздничном представлении.

Цирковая династия Дементьевых-Корниловых везет своих подопечных фурой из самого Челябинска. Артисты направляются в Москву, где 16 сентября пройдет грандиозное представление, посвященное столетию отечественного цирка. Праздник отмечают ежегодно в сентябре: в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела», согласно которому цирки стали государственными. Все арены страны вошли тогда в объединение Союзгосцирк. После распада СССР оно стало Росгосцирком.

Цирковой династии Дементьевых-Корниловых уже 130 лет. Их представление с участием слонов считают шедевром российского цирка. В этом году артисты должны принять участие в грандиозном шоу, которое пройдет в цирке на Цветном бульваре в Москве.

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Но по дороге случилась неприятность: у фуры лопнул баллон. Колесо быстро отремонтировали, но теперь нужно ждать вечера — фурам в Москву въезд разрешен в 22:00, не раньше. Пока фургон стоит, его пассажиров выпустили погулять.

После выступления в Москве артисты отправятся в Астрахань. Там их ждут 21 сентября.