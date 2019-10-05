Гуф извинился за оскорбление чеченок. Видео

Популярный рэпер Гуф грубо высказался о кавказских женщинах в одном из своих интервью. На исполнителя обрушился шквал критики, из-за чего он опубликовал в Instgram пост с извинениями.

«Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею», — подписал свое обращение Гуф (Алексей Долматов).

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Он отметил, что неправильно поступил, позволив себе оскорбительные высказывания. По его словам, он не использует подобных слов в своем лексиконе.

«Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа. В частности, перед чеченским народом. Никак не хотел задеть ваши чувства <…> В особенности, у чеченского народа я прошу прощения», — завершил свою речь рэпер.

Речь идет об интервью Гуфа в программе Ксении Собчак. Ведущая обсуждала с исполнителем его предпочтения в женщинах, на что рэпер заявил: «Мне хачухи нравятся». Дальше он пояснил, что его первой любовью была грузинка, а женат он был в течение 10 лет на чеченке. Такой ответ удивил даже Собчак, которая переспросила собеседника второй раз, а затем закрыла лицо рукой.